Wettstreit um das schwärzeste Schwarz

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. 05:31 Min. Verfügbar bis 22.12.2020.

Was, wenn ein neuer, begehrter Farbton entwickelt wird und sich ein Künstler für viele Millionen die Exklusivrechte daran sichert? Anish Kapoor darf als einziger Künstler das "Vantablack" nutzen, ein Schwarz, dass so schwarz ist, dass so gut wie gar kein Licht absorbiert wird. Mitja Harrer über den Wettstreit um die Herstellung des schwärzesten Schwarz.

