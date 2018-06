Audio: Kolyma - Straße der Knochen

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 12.06.2018 | Länge: 06:37 Min.

Wie lebt man in einer Region, in der unzählige Tote aus den Gulags nur am Straßenrand verscharrt wurden? Filmemacher Stanislaw Mucha erzählt in Scala, welche absurden und überraschenden Erfahrungen er beim Dreh in Sibirien gemacht hat. | audio