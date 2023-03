"Unsichtbarer Terror": Fotografien zeigen Orte rechter Gewalt

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 07:13 Min. . Verfügbar bis 21.03.2024. WDR 5.

Mark Mühlhaus hat Orte fotografiert, an denen rechte Gewalt stattgefunden hat, aber nichts mehr darauf hindeutet. Das NS-Dokumentationszentrum in Köln zeigt diese Bilder nun in einer Ausstellung. Ein Gespräch mit dem Fotografen über seine Arbeit.

Audio Download .