Audio: Start der imm: Möbel aus dem Internet

WDR 5 Profit - aktuell | 15.01.2019 | Länge: 02:51 Min.

Die Deutschen ordern Sofas, Schränke oder Betten immer häufiger per Internet. Möbelhersteller sehen im wachsenden Online-Absatz Chancen in schwierigen Zeiten. Fragen an Martin Schütz. | audio