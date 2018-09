Audio: Palais Temporär: Begehbare Installation in Köln

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 11.09.2018 | Länge: 06:24 Min.

Am Kölner Rudolfplatz entsteht derzeit der Palais Temporär. Ein Ort, in dem performative Kunst und Publikum näher zusammenrücken sollen, um in Dialog zu treten. Vorbild für den Palast sind dabei auch andere Städte. In Scala erklären die Organisatorinnen des Projektes ihr Anliegen. | audio