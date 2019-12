"The Other Side": Kunstausstellung im Dortmunder U

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:09 Min. . Verfügbar bis 19.12.2020. WDR 5.

In der Kunst ist sie möglich: Eine Welt ohne nationale Grenzen. "The Other Side" heißt eine Ausstellung im Dortmunder U mit Kunst aus der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Es geht um den Blick über Grenzen, nicht nur auf der irischen Insel. Peter Backof berichtet.

