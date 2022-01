Superkunstjahr 2022

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 07:26 Min. . Verfügbar bis 04.01.2023. WDR 5.

Die Biennale in Venedig und die documenta in Kassel sind 2022 zwei wichtige Großereignisse der zeitgenössischen Kunstwelt. Auch in NRW sind spannende Ausstellungen geplant: Vom Gehirn über die Impressionistenschau zum 100. Geburtstag des Museum Folkwang bis zum kulturellen Gedächtnis Syriens. Claudia Dichter schaut auf das Superkunstjahr 2022.

