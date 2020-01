Streit um das Mindener "Keilstück"

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:27 Min. . Verfügbar bis 13.01.2021. WDR 5. Von Susanne Hagemann.

Kunst im öffentlichen Raum will zum Nachdenken anregen. Um die Skulptur "Keilstück" des Bildhauers Wilfried Hagebölling im ostwestfälischen Minden aber schwelt seit Jahrzehnten ein Streit. In einem offenen Brief hat Hagebölling der Stadt nun ein Ultimatum gesetzt. Susanne Hagemann berichtet.

