Sternstunden der Fotografie in Bonn

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:08 Min. . Verfügbar bis 06.10.2020. WDR 5.

Das LVR Landesmuseum in Bonn schaut in seiner neuen Ausstellung auf die Fotografie in der Weimarer Republik. Zu sehen ist das Panorama einer Gesellschaft im Um- und Aufbruch, in hunderten von Einzelaufnahmen. Andrej Klahn hat sie sich angesehen.

