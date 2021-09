Sprachatlas der Dialekte

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:16 Min. . Verfügbar bis 22.09.2022. WDR 5.

Kölsche Musik ist so beliebt wie nie. In vielen anderen Regionen NRW's sind Dialekte aber vergessen. Um das zu ändern, hat das LVR-Institut für Landeskunde in Bonn die "sprechende Sprachkarte" geschaffen. Aysegül Acevit stellt sie vor.

