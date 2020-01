Sexueller Missbrauch im Benediktinerstift

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:27 Min. . Verfügbar bis 28.01.2021. WDR 5.

In seinem neuen Werk berichtet der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger vom sexuellen Missbrauch, dem er in den 60er-Jahren als Konviktszögling und Sängerknabe im Benediktinerstift Zwettl in Niederösterreich ausgesetzt war. Autor: Günter Kaindlstorfer

