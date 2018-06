Audio: NRW-Premiere "Queens" beim Shakespeare-Festival

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 21.06.2018 | Länge: 06:40 Min.

Eröffnet wurde das Shakespeare-Festival mit Königsdramen. Ein Königinnen-Drama hat der englische Dichter nicht geschrieben. Diese Lücke schließt Bea von Malchus’ „Queens! You can’t always get what you want“. Meine Kollegin Petra Weber rezensiert. | audio