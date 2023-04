Scheitern als Kunst: das Museum of Failure

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:20 Min. . Verfügbar bis 26.04.2024. WDR 5.

Wer ins Museum geht, erwartet einen Blick auf einzigartige Werke. Auf Kunst zum Beispiel. In New York ist das gerade anders. Dort gibt es knapp 160 Erfindungen und Produkte zu sehen, die völlig gefloppt sind. David Freches war im "Museum of Failure".

Audio Download .