Scala-Kulturentdecker: Das Beuys-Kreuz in Meerbusch

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:53 Min. . Verfügbar bis 27.07.2023. WDR 5.

Auch in diesem Sommer ist Scala-Kulturentdecker Sebastian Wellendorf auf Hörer:innen-Empfehlung in NRW unterwegs, um weniger bekannte Kulturorte zu entdecken. Dieses Mal ist er in Meerbusch-Büderich, wo es ein von Joseph Beuys gestaltetes Kreuz gibt.

