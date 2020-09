Saisonstart an den NRW-Bühnen

In Düsseldorf inszeniert Constanza Macras eine "dystopische Komödie", das Theater an der Ruhr in Mülheim beginnt mit einer aktualisierten "Antigone". Und Dortmund wagt sich mit Mozarts "Entführung" an eine große Oper. Autor: Stefan Keim

