Ruhrtriennale: Kunst ohne Meinung

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:41 Min. . Verfügbar bis 26.08.2020. WDR 5.

Auf der Ruhrtriennale verknüpft Christoph Marthaler rechtes Gedankengut mit Musik jüdischer Komponisten. Und der Belgier Jan Lauwers analysiert in "All the Good" seine Familie und das eigene Schaffen. Stefan Keim zieht eine Zwischenbilanz des Festivals.

Audio Download .