Rituelle Kreisgraben-Anlage in Swisttal

Tausende Touristen strömen jedes Jahr zu den Steinkreisen von Stonehenge in Südengland. Dutzende ähnlicher Bauten sind in den letzten Jahren in halb Europa entdeckt worden - und nun legen Archäologen die erste "Kreisgraben-Anlage" im Rheinland frei. Matthias Hennies hat die Ausgrabung in Swisttal bei Bonn besucht.

