Rekordeinnahmen der Gema: Geldregen für Musiker?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:38 Min. . Verfügbar bis 04.04.2024. WDR 5.

Die Musikverwertungsgesellschaft Gema will in diesem Jahr knapp eine Milliarde Euro an ihre Mitglieder ausschütten. Ist das für die Künstler:innen ein Grund zum Feiern? Ein Gespräch mit dem Komponisten Matthias Hornschuh.

