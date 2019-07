Audio: Der legendäre "Blade Runner"-Schauspieler Rutger Hauer ist tot

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:43 Min. . WDR 5. Von Lutz Gräfe.

Die stahlblauen Augen, die platinblonden Haare: Rutger Hauers Auftritt als Android in "Blade Runner" ist legendär. Jetzt ist der Niederländer gestorben. Was machte seine damalige Rolle so besonders? | audio