Red Hot Chilli Peppers: "Return of the Dream Canteen"

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:18 Min. . Verfügbar bis 19.10.2023. WDR 5. Von Jenni Zylka.

Never change a winning team – daran glauben auch die Red Hot Chili Peppers auf ihrem 13. Album: Die Kalifornier klingen verlässlich nach früher. Und unterstreichen so die in knapp 40 Jahren entwickelte hohe Qualität. Jenni Zylka stellt das Album vor.

