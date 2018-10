Audio: "Me, my shelf and I": Wilhelm Schmid, Philosoph

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 22.10.2018 | Länge: 06:09 Min.

Bretter, die die Welt bedeuten. In diesem Fall: Regalbretter. Für die Reihe "Me, my shelf and I" guckt WDR-5-Reporter Christian Möller Kulturmenschen ins Bücherregal. Diesmal beim Philosophen Wilhelm Schmid. | audio