Orpheus auf Tauchgang in Essen

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:54 Min. . Verfügbar bis 25.09.2021. WDR 5. Von Fabian May.

Am Aalto-Theater geht Orpheus auf Tauchgang: in ein Essener Schwimmbad, in die eigene Psyche und in die schmerzhafte Empfindung des Coronajahrs, Trennung und Isolation. Regisseur Paul-Georg Dittrich und Tänzerin Larissa Machado erzählen.

