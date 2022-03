Oper am Rhein streicht Moskauer Inszenierung

Angesichts des Krieges in der Ukraine legt die Deutsche Oper am Rhein Umberto Giordanos Oper "Andrea Chénier" in der Inszenierung des Intendanten der Moskauer Helikon-Oper auf Eis. Jens Breder, Sprecher der Oper am Rhein, erklärt die Entscheidung.

