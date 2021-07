Neues Album von Helge Schneider: Die Reaktion

03:43 Min.

Vor 34 Jahren veröffentlichte der Kabarettist und Multi-Instrumentalist Helge Schneider mit "The Last Jazz" sein erstes Jazz-Album. In der Corona-Zeit ist mit "Die Reaktion" die Fortsetzung entstanden. Autorin: Sarah Seidel

