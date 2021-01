Musikproduzent Phil Spector gestorben

John Lennon nannte ihn einst den "großartigsten Plattenproduzenten jemals". Mit seiner revolutionären Aufnahmetechnik "Wall of Sound" schuf Phil Spector Hits wie "Da Doo Ron Ron" und "Be My Baby". Nun ist er gestorben. Uwe Mies mit einem Nachruf.

