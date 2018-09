Audio: "Appeal to the Youth of All Nations"

WDR 3 Mosaik | 03.09.2018 | Länge: 09:34 Min.

Der nigerianisch-amerikanische Konzeptkünstler Olu Oguibe ist bekannt geworden durch sein "Fremdlinge und Flüchtlinge Monument" auf der documenta in Kassel. In Bochum richtet er sich nun in einem Aufruf an die Jugend aller Nationen. Ein Gespräch mit Christel Wester | audio