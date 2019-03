Audio: Leipziger Buchpreise 2019: Eine gute Wahl?

Die in Berlin lebende Schriftstellerin Anke Stelling hat den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Die Jury zeichnete sie in der Kategorie Belletristik für ihren Roman "Schäfchen im Trockenen" aus. Harald Jähner wurde für sein Sachbuch "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955" ausgezeichnet, und der Übersetzer-Preis ging an Eva Ruth Wemme für die Übertragung des Werks "Verlorener Morgen" von Gabriela Adamesteanu aus dem Rumänischen. | audio