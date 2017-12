Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zweite Staffel "Top of the Lake: China Girl"

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 08.12.2017 | Länge: 05:32 Min.

Die Neuseeländerin Jane Campion ist bekannt geworden durch den Film "Das Piano". Ihre Mini-Serie "Top of the Lake" war ein Riesenerfolg. Heute Abend startet auf ARTE die zweite Staffel: "Top of the Lake: China Girl". Simone Schlosser berichtet. | audio