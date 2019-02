Maldeghem tritt nicht am Kölner Schauspiel an

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 04.02.2019 | 02:38 Min. | Von Stefan Keim

Große Aufregung in der Theaterszene: Carl Philip von Maldeghem kommt nicht als neuer Schauspielintendant nach Köln. Die Stadt bedauert, dass der designierte Chef in Salzburg bleiben will. Theaterkritiker Stefan Keim kommentiert.

