Literaturklassiker bei Instagram

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:56 Min. . Verfügbar bis 19.12.2020. WDR 5.

Scrollen ist das neue Blättern. Bei Instagram zieht eine Bilder-Geschichte nach der anderen vorüber. Die New York Public Library hat nun mit ihren eigenen Geschichten experimentiert, Literaturklassikern in Mini-Häppchen, so genannten "Insta Novels". Maja Fiedler berichtet.

