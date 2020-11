Leere statt Karneval in der Wagenhalle Düsseldrof

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:19 Min. . Verfügbar bis 11.11.2021. WDR 5. Von Claudia Friedrich.

Der 11.11. ist ein Feiertag der Karnevalskultur. Doch in der Corona-Zeit ist alles anders. Claudia Friedrich hat sich in der Halle umgesehen, in der Jacques Tillys Wagen für den Düsseldorfer Zug gebaut werden.

