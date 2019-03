Audio: Selbstporträts statt Selfies in New York

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 05.03.2019 | Länge: 04:33 Min.

Selbstporträts sind das Gegenteil von Selfies: "Das ist der kritische Dialog mit dem eigenen Ich", sagt Kurator Tobias Nattern. In der Neuen Galerie in New York zeigt er Selbstdarstellungen von 30 Malern, von Beckmann bis Schiele. | audio