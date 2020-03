Kontaktsperre: Braucht der Mensch Verbote?

Seit Montag gilt in der Öffentlichkeit wegen des Coronavirus eine Kontaktsperre. "Die Leute haben geradezu darum gebeten, dass man das verbieten muss", sagt Soziologe Armin Nassehi. "Die Appelle an die Einsicht in die Notwendigkeit haben nicht funktioniert."

