Audio: "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nach Joachim Meyerhoff

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 17.12.2018 | Länge: 03:23 Min.

In mittlerweile vier autobiografischen Büchern hat sich der heutige Star-Schauspieler Joachim Meyerhoff an seiner Lebensgeschichte abgearbeitet. Das Theater der Keller inszeniert nun Meyerhoffs Roman über seine qualvolle Zeit an der Schauspielschule. Nicole Strecker berichtet. | audio