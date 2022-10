Jerry Lee Lewis: Der letzte Gigant des Rock 'n' Roll

Er war einer der letzten Vertreter der ersten Rock 'n' Roll-Generation, zusammen mit Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard. Am 28. Oktober ist Jerry Lee Lewis im Alter von 87 Jahren in Memphis gestorben, berichtet Sebastian Wellendorf.

