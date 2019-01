Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (08.01.2019)

WDR 5 Westblick | 08.01.2019 | Länge: 31:18 Min.

Die Themen: Das zweite KiTA-Jahr wird kostenfrei; Dunkefeldstudie zur Gewalt startet; NRW-CDU nominiert Elmar Brok nicht für Europa; Streit in der Landes-AfD geht in eine neue Runde; Neue Details zur Geiselnahme von Lengerich; Treffen der Milchbauern in Krefeld; Todesfalle Fußball-Regionalliga - Wattenscheid und Wuppertal vor dem Ende; Moderation: Wolfgang Meyer. | audio