Das Bochumer Performance-Duo Hofmann & Lindholm zeigt in seiner neuen Installation "Naughty Boys and Girls" Täter wie den KZ-Arzt Josef Mengele oder den Massenmörder Anders Breivik in animierten Videoinstallationen im "Weltkunstzimmer" Düsseldorf.

