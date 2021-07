Graphic Novel über Ludwig II.

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:11 Min. . Verfügbar bis 21.07.2022. WDR 5.

Ludwig II. ist als Märchenkönig in die Geschichte eingegangen. Nun hat der in Köln lebende Zeichner Miguel Robitzky eine Graphic Novel über das Leben des Monarchen vorgelegt - erzählt aus der Perspektive seines Leibreitpferds. Autorin: Barbara Geschwinde

Audio Download .