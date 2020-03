Gedanken zum Stillstand

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 09:13 Min. . Verfügbar bis 17.03.2021. WDR 5. Von Kathrin Röggla.

Deutschland steht still, zumindest in großen Teilen. Was macht es mit uns, wenn die betriebsame Geschäftigkeit lahm liegt, wenn wir nicht shoppen gehen können, wenn Flüge und Bahnen ausfallen? Und wie bereitwillig geben wir unsere Freiheit auf, um uns vor dem Virus zu schützen? Gedanken von der österreichischen Schriftstellerin Kathrin Röggla.

Audio Download .