Audio: Fahrkarten für Bus und Bahn sind in NRW-Städten relativ teuer

WDR 5 Profit - aktuell . . 05:07 Min. . WDR 5.

Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr kosten in Nordrhein-Westfalen teilweise bis zu fast 80 Prozent mehr als in anderen Bundesländern. Zu diesem Ergebnis kommt der Verkehrsclub ADAC in einer Studie. | audio