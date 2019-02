Audio: Gesundheitscheck - Eurozone aus dem Gröbsten heraus?

WDR 5 Profit - aktuell | 27.02.2019 | Länge: 02:59 Min.

Im Sommer 2012 stand die Eurozone am Abgrund. An den Finanzmärkten ging es hoch her. Anleihen aus Krisenländern wie Griechenland, Spanien oder Portugal gingen auf Talfahrt. Wo stehen die Euroländer heute? | audio