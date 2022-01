Fein ironische Kunst aus Stahlblech

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:42 Min. . Verfügbar bis 26.01.2023. WDR 5.

Der in Mechernich in der Nordeifel lebende Künstler Peter Ratz macht aus Edelstahlblech Skulpturen. Die Büste Ludwig van Beethovens etwa. Oder einen mit Gegenwind kämpfenden Kardinal Woelki. Cornelia Wegerhoff hat Peter Ratz in seinem Heimatort besucht.

Audio Download .