Fast verpasst: Megan Rooney in Düsseldorf

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:50 Min. . Verfügbar bis 01.08.2020. WDR 5. Von Cornelia Müller.

Wir geben es zu: Auch uns geht mal was durch. Etwa eine Ausstellung. Deshalb stellen wir in unserer Serie diese Woche Ausstellungen vor, die Sie noch besuchen sollten. Heute: Megan Rooney in Düsseldorf.

