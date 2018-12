Audio: NRW 2018: Wie geht's den Parteien?

WDR 5 Westblick - aktuell | 28.12.2018 | Länge: 06:11 Min.

Wie haben sich die Parteien in NRW im ablaufenden Jahr verändert? Was hat der Machtkampf in der CDU mit dem Landesverband gemacht? Wie gehen die Grünen mit ihrem bundesweiten Zuwachs um? Ein politischer Jahresrückblick. Von: Stefan Lauscher | audio