Ein Sänger für die Gerechtigkeit: US-Star Harry Belafonte

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 07:07 Min. . Verfügbar bis 25.04.2024. WDR 5.

Harry Belafonte war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut, berichtet Keno Mescher. Nun ist der Entertainer im Alter von 96 Jahren in New York gestorben.

