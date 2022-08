Dustin Hoffman wird 85

Er war der junge Mann in "Die Reifeprüfung", der autistische Bruder in "Rain Man" und der böse Pirat in "Hook": US-Schauspieler Dustin Hoffman feiert seinen 85. Geburtstag. Katharina Wilhelm gratuliert.

