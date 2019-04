Audio: Neuer Offshore-Windpark vor Rügen

WDR 5 Profit - aktuell . . 03:49 Min. . WDR 5.

Bundeskanzlerin Angela Merkel weiht am 16.4.19 vor Rügen den Offshore-Windpark Arkona offiziell ein. Mit einer Leistung von 385 Megawatt gilt er als größter Windpark der Ostsee. Die Debatte um die Windenergie läuft weiter: Wo stehen wir in Sachen Windenergie in Deutschland und in NRW? | audio