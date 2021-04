Dortmund prüft Denkmal für Gastarbeiter

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:25 Min. . Verfügbar bis 21.04.2022. WDR 5.

Sie haben Dortmund und das Ruhrgebiet geprägt: Die Gastarbeiter, die in der Nachkriegszeit aus Italien, Spanien, Jugoslawien, der Türkei und anderen Ländern in die Fabriken kamen. Dominik De Marco von der Dortmunder SPD will ihnen nun ein Denkmal setzen.

Audio Download .