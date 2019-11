Dokumentarfilm über Mario Adorf startet

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:24 Min. . Verfügbar bis 05.11.2020. WDR 5. Von Heike Mund.

Die Bilanz seines Künstlerlebens ist beeindruckend: 200 Filme, zahllose Bühnenrollen, Bücher, Konzertabende. Für Schauspieler Mario Adorf sind Auftritte Lebenselixier. Nun gibt es einen Film über ihn. In der Lichtburg in Essen feiert der Dokumentarfilm am 6.11. Premiere.

