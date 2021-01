Dieter Jandt schreibt in und über Wuppertal

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:13 Min. . Verfügbar bis 06.01.2022. WDR 5. Von Ulrich Land.

"Spielereien, Spekulationen, Gedankensprünge" verspricht eine neue Textsammlung des Wuppertaler Autors Dieter Jandt, die neugierige Blicke in die Hinterhöfe und in den Kopf vorbeischlingernder Passanten wirft. "Im Tal und darüber hinaus" lautet der Titel des Buchs. Ulrich Land hat Dieter Jandt in Wuppertal besucht.

Audio Download .